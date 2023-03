Macron, stavolta rischia grosso: il dossier che può far crollare tutto

28 marzo 2023 a

a

a

Per Macron potrebbe essere finita per davvero. Il 28% appena dei francesi - il 6% in meno rispetto ad un mese fa - ha una buona opinione del presidente Emmanuel Macron, considerato il primo responsabile della contestata riforma delle pensioni. È quanto emerge da un sondaggio Bva per Rtl, secondo cui il tasso di popolarità del presidente sfiora il livello più basso finora toccato, raggiunto in piena crisi dei gilet gialli, il 26%. Un giudizio "pessimo" quello dei francesi sul presidente.

Anche l’indice di gradimento della premier, Elisabeth Borne, ha raggiunto il 28%, il tasso più basso dalla sua nomina a Matignon, ma il calo, di due punti rispetto al mese scorso, è molto meno marcato che per il capo dello stato. Questa indagine conferma anche le tendenze osservate dall’introduzione della riforma delle pensioni. In primo luogo, la maggioranza dei francesi è contraria a questo disegno di legge: il 70% non vuole che sia promulgata o applicata. Inoltre, la mobilitazione sociale gode sempre del consenso dell’opinione pubblica: il 64% degli intervistati sostiene infatti la protesta.



Nasce l'asse Meloni-Macron: l'obiettivo preciso che può cambiare l'Europa



Infine l’esecutivo perde sostenitori. Secondo il sondaggio BVA, il 34% degli intervistati che voleva l’applicazione della riforma ora è contrario alla sua attuazione. Insomma per il presidente francese e anche per il governo dietro l'angolo c'è un baratro.