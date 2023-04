San Pietroburgo, esplosione in un bar: muore il blogger e militare Tatarsky

02 aprile 2023 a

Un noto blogger russo, Vladen Tatarsky, è rimasto ucciso in un’esplosione in un caffè di San Pietroburgo. L’agenzia Ria Novosti scrive che sono rimaste ferite altre sette persone. L’esplosione è avvenuta allo "Street Bar", nel centro della città vicino all’Università; secondo la Tass sono state distrutte le vetrine su una quindicina di metri sulla strada. La vittima era un militare russo nazionalista, noto per i suoi "post" polemici contro i vertici delle forze armate, ed era anche stato ricevuto nei mesi scorsi al Cremlino. Si è trattato di un attentato?

Intanto fonti russe, ucraine e occidentali osservano che "l’offensiva invernale russa non è riuscita a raggiungere gli obiettivi del Cremlino di occupare tutte le regioni di Donetsk e Luhansk entro il 31 marzo". A scriverlo, in un tweet, è l’Institute for the study of war, secondo il quale inoltre il fallimento dell’offensiva invernale russa sta verosimilmente spianando la strada ad un altro rimpasto ai vertici dei comandi militari. L’Isw, citato da Sky News, ricorda che il Cremlino ha regolarmente ristrutturato i suoi vertici militari nel corso della guerra, o perché insoddisfatto dei progressi sul campo o per consolidare il controllo politico di Vladimir Putin sulle forze combattenti.

Il generale Valery Gerasimov ha assunto il comando personale dell’invasione in un rimpasto a gennaio, con l’incarico di occupare l’intero Donbass, ma la Russia ha ottenuto solo guadagni marginali perdendo decine di migliaia di vite. Cosa comporterà questo fallimento? Solo un cambio ai vertici o l'uso di armi tattiche?