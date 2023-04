Sanna Marin sconfitta: alle urne vince la destra. Cosa succede ora

02 aprile 2023 a

La premier socialdemocratica finlandese Sanna Marin è stata sconfitta alle elezioni. Il suo partito è arrivato terzo al voto oggi,domenica 2 aprile: la Marin si è congratulata con il centro-destra del Partito della Coalizione Nazionale (Ncp) guidato da Petteri Orpo, arrivato primo con il 20,7%, e con l'ultradestra di Veri finlandesi, guidato da Riikka Purra, arrivata seconda con il 20,1%. Lo riportano i media locali, aggiungendo che Marin, nonostante il terzo posto, ha comunque sottolineato che le elezioni sono state una vittoria per il suo partito in termini di numero di seggi in Parlamento. "Il sostegno e il numero di posti è aumentato. È un ottimo risultato, anche se oggi non sono arrivata prima", ha detto la premier uscente.

L'ex ministro delle Finanze Petteri Orpo, ha rivendicato la vittoria: "Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale", ha dichiarato il leader del partito Petteri Orpo, mentre rivendicava la vittoria circondato dai sostenitori.