Riikka Purra, chi è la "Meloni finlandese" che ha sconfitto Sanna Marin

Sanna Marin messa alla porta. La Finlandia al Partito Socialdemocratico ha preferito il Partito di Coalizione Nazionale di Petteri Orpo. Insomma, esultano i nazionalisti e sovranisti. E con loro Riikka Purra, la leader del Partito di destra Veri Finlandesi. La 45enne, oltre al caschetto biondo, vanta una sorprendente affinità con Giorgia Meloni. Basta pensare alla lotta in fatto di immigrazione.

Sanna Marin sconfitta: alle urne vince la destra. Cosa succede ora

Insomma, alle elezioni i cittadini hanno virato a destra: Orpo ha ottenuto il 20,8 per centi dei voti e 48 seggi in Parlamento, la Purra il 20 per cento dei voti e 46 seggi e la Marin il 19,9 per cento dei voti con 43 seggi. Cifre che l'hanno portata direttamente all'opposizione. "Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale", ha commentato soddisfatto Orpo. Le prime osservazioni di analisti e commentatori sembrano indicare un "modello Stoccolma". A settembre i Democratici Svedesi, formazione sovranista, hanno soffiato il governo dalle mani della socialdemocratica Magdalena Andersson formando un esecutivo di coalizione con i Moderati.

Terremoto in Finlandia: ecco la donna che sta per far fuori Sanna Marin | Guarda

Intanto si attendono le consultazioni. Il premier designato le dovrà avviare il 17 aprile. "Non esistono partiti di estrema destra in Finlandia, ha precisato, il presupposto base è rimettere a posto la Finlandia. A partire dalla sua economia". E sulle alleanze si sofferma anche la Purra: "Non sta a me decidere con chi potrò allearmi". Una frecciata alla Marin, che invece aveva escluso a priori di allearsi coi sovranisti. Un risultato, quello finlandese, che ha visto Matteo Salvini esultare: "Le elezioni in Finlandia certificano la crescita degli alleati della Lega mentre la sinistra perde voti, seggi e maggioranza. L’auspicio è che il prossimo governo possa condividere alcune battaglie di buonsenso, al fianco del nostro esecutivo, come quella a favore dei biocarburanti".