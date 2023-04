Donald Trump, la prima foto dopo l'arresto: accusato di "cospirazione"

04 aprile 2023 a

"Non un filo di paura". I suoi sostenitori esultano: Donald Trump è entrato in tribunale a Manhattan con uno sguardo di ghiaccio, apparentemente impassibile. Eppure la situazione dell'ex presidente degli Stati Uniti è seria, se non gravissima: il leader repubblicano, che ha già annunciato l'intenzione di ri-candidarsi alla Casa Bianca nel 2024, dopo 5 anni di "pausa", è accusato di aver pagato illecitamente l'attrice a luci rosse Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, per tacere e non sollevare così uno scandalo familiare (la relazione risaliva al primo periodo del matrimonio con Melania Trump) e politico, nel bel mezzo della campagna presidenziale del 2016, poi vinta contro la favorita candidata democratica Hillary Clinton.

Di fronte al giudice, Trump si è dichiarato "non colpevole" su tutto il fronte delle accuse. Sono 34 infatti i capi di imputazione che gli sono stati notificati durante l'udienza al tribunale di New York: tra questi secondo Nbc News la falsificazione dei libri contabili della Trump Organization, legata al pagamento di Stormy Daniels, e anche quello pesantissimo di "cospirazione".

E' stata nel frattempo diffusa la prima foto dell'ex presidente in aula, seduto in mezzo ai suoi legali. Alla sua sinistra c'è Joe Tacopina (anche proprietario, tra l'altro, della Spal, squadra di calcio italiano che milita in Serie B). Alla sua destra, Susan Necheles, legale della Trump Organization, e Todd Blanche, consulente della difesa. L'immagine è a suo modo storica perché riprende per la prima volta nella storia americana un ex presidente seduto in aula come imputato.