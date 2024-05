Prima di Domani, la lezione di Capezzone alla sinistra: "Siete impazziti? Volete la repubblica dei pm"

13 maggio 2024 a

Continua a far discutere il caso Liguria, con Giovanni Toti che sta valutando il da farsi. oggi è stato il turno dell'interrogatorio dell'imprenditore Aldo Spinelli che ha spiegato di aver detto tutto ciò che sapeva ai pm. In tanti stanno cercando di fare pressioni sul governatore affinché si dimetta, ma il suo avvocato ha momentaneamente escluso questa ipotesi.

Intervenuto a Prima di Domani su Rete 4, Daniele Capezzone ha definito folle la richiesta di chi vorrebbe un passo indietro di Toti: "Che Paese è quello in cui, senza che la difesa abbia potuto dire buongiorno, si butta al fiume un presidente scelto dai cittadini? Ma siamo impazziti?". Sollecitata da Bianca Berlinguer, Valentina Petrini ha replicato al direttore editoriale di Libero. "Chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di difendere sé stesso e le istituzioni. Per difendere te stesso e le istituzioni, appena rimani indagato, io sono addirittura per l'essere indagato, ti deve dimettere".

"Dopo di che dimostra la sua innocenza e torna in politica" ha spiegato la giornalista. Ma Capezzone non ci sta alla deriva giustizialista che qualcuno vorrebbe imprimere all'Italia: "Lo decide il pm. Facciamo la repubblica dei pm" commenta fra l'ironico e lo stizzito rivolgendosi alla Petrini.

