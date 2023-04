Trump, chi è davvero il suo giudice: "Quanti soldi ha donato a Biden"

07 aprile 2023 a

a

a

La Cnn ha sganciato la bomba sul procedimento contro Donald Trump. È emerso che Juan Merchan, il giudice che presiede la causa penale, ha fatto donazioni alla campagna di Joe Biden. Si tratta di cifre praticamente irrilevanti, dato che ha donato 35 dollari ai democratici nel 2020, 15 dei quali destinati alla campagna dell’attuale presidente degli Stati Uniti. I media stanno però sollevando la questione dell’imparzialità del giudice, la cui figlia tra l’altro ha lavorato per la campagna di Kamala Harris.

"Sparita". Rumors drammatici su Melania Trump: colpo di grazia a Donald?

Ovviamente Trump e i suoi seguaci hanno colto la palla al balzo per accusare il giudice e la sua famiglia di odiarlo. “L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti”, ha dichiarato il tycoon poche ore dopo essersi consegnato al tribunale di New York per ascoltare i 34 capi di imputazione a suo carico del caso della pornostar Stormy Daniels. “Vogliono interferire nelle nostre elezioni già sotto assedio”, ha attaccato Trump.

Non solo Trump: sesso e potere, tutti i presidenti travolti dallo scandalo

L’accusa rivolta a Biden e più in generale ai dem è di usare la giustizia come un’arma, di conseguenza quanto emerso sul giudice Merchan non fa altro che avvalorare la tesi dei trumpisti e soprattutto offre un assist perfetto al tycoon, che ha subito colto l’occasione per arringare i suoi sostenitori. Dalla Casa Bianca è arrivata una secca replica: “Condanniamo qualsiasi attacco contro i giudici o il sistema giudiziario”.