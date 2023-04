Russia, blitz della Bielorussia: "Controllare subito tutte le truppe", cosa accadrà

09 aprile 2023 a

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha ordinato di condurre operazioni di "controllo completo della prontezza al combattimento delle forze armate nazionali". Lo riferisce il canale televisivo VoyenTV del ministero della Difesa di Minsk. "Il comando delle unità militari, la capacità delle unità di agire in una situazione difficile e il sistema di reclutamento sono in fase di test", ha affermato il canale televisivo. I riservisti richiamati in servizio si stanno unendo ai ranghi, ha aggiunto l’emittente. "Riacquisteranno le abilità delle loro professioni militari, studieranno nuove armi e praticheranno una serie di attività sul campo", ha affermato.

E questo dettaglio, questo controlli improvviso delle truppe ha messo in allarme diverse cancellerie. La Bielorussia come è noto è un alleato solido della Russia e ha una posizione strategica per gli attacchi sull'Ucraina. A quanto pare la guerra adesso rischia di subire una accelerazione. Putin prova a coinvolgere un altro Paese nello scontro per forzare la mano su Kiev dopo un anno di battaglie che però non hanno portato alle vittorie sperate e soprattutto raccontate con la propaganda di Mosca. Insomma Lukashenko a quanto pare potrebbe portare il suo Paese in guerra al fianco di Mosca. Uno scenario inquietante per l'Europa e per il mondo.