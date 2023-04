Cina, arriva la nave da guerra americana: la situazione è esplosiva

10 aprile 2023 a

La Cina ha condannato l’intrusione "illegale" di una nave da guerra statunitense nelle acque che rivendica nel Mar Cinese Meridionale, dopo che la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo cacciatorpediniere missilistico USS Milius ha attraversato l’area. "Il cacciatorpediniere missilistico USS Milius si è introdotto illegalmente nelle acque adiacenti al Meiji Reef nelle isole cinesi di Nansha, senza l’approvazione del governo cinese", ha dichiarato un portavoce dell’esercito, aggiungendo l’aeronautica di Pechino "ha seguito sorvegliato la nave". Intanto l’esercito cinese ha simulato il blocco dell’isola di Taiwan nel corso di una esercitazione su larga scala.

Le ultime azioni militari della Cina seguono la delicata missione diplomatica del presidente Tsai Ing-wen per sostenere le alleanze in calo di Taiwan in America centrale e aumentare il sostegno degli Stati Uniti, un viaggio coronato da un incontro delicato con il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy in California. Anche una delegazione del Congresso degli Stati Uniti ha incontrato Tsai durante il fine settimana a Taiwan dopo il suo ritorno. L’Emittente statale Cctv, citando il PLA, ha affermato che le esercitazioni stanno "simulando il blocco congiunto" di Taiwan, nonché "ondate di attacchi simulati" su obiettivi importanti dell’isola. L’Esercito popolare di liberazione cinese, Pla, ha riferito che, per la prima volta, è stata impiegata anche la portaerei Shandong. Il Pla ha, inoltre, mostrato un video di un jet da combattimento che decollava dal ponte della nave, secondo un post del comando orientale del Pla su Weibo, la piattaforma di social media.