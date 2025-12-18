Libero logo
giovedì 18 dicembre 2025
Miss Finlandia con gli occhi a mandorla: "Via la corona", l'ultimo disastro buonista

1' di lettura

A Sarah Dzafce, che ha rappresentato la Finlandia all’ultima edizione di Miss Universo, è stata tolta la corona di Miss Finlandia dopo le accuse di razzismo per una foto pubblicata sui social l’11 dicembre in cui la si vede stirare gli occhi con l’intento di mimare gli occhi a mandorla. La foto era accompagnata da una didascalia che recitava: “Mangiamo cinese”.

Il post ha scatenato reazioni negative soprattutto in Giappone, Corea del Sud e Cina. Dzafce si è giustificata raccontando che stava cercando di alleviare il mal di testa strofinandosi le tempie e stirandosi gli occhi e si è scusata con tutti coloro che si sono sentiti offesi.

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha detto che simili gesti «infantili» sono «sconsiderati e stupidi». Ma diversi membri del Partito dei finlandesi, per solidarietà, hanno pubblicato foto nella stessa posa della ragazza.

miss finlandia
sarah dzafce
miss universo

