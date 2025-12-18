Francia, "colpo di Stato": il video e la furia di Macron

"Colpo di stato in Francia". È questo il titolo del video che ha fatto infuriare Emmanuel Macron. Il filmato è una finta diretta video diffusa su Facebook e realizzata con l'intelligenza artificiale. Qui la giornalista annuncia un golpe per rovesciare il governo francese. Peccato però che sia un falso, una balla. Da qui la richiesta del capo dell'Eliseo al social network di rimuovere il video. Richiesta rifiutata.

Le immagini generate con l'intelligenza artificiale, utilizzando i loghi di un canale di notizie 24 ore, mostrano una giornalista con un microfono in mano annunciare, di fronte a una folla inferocita che "al momento, informazioni non ufficiali indicano effettivamente un colpo di Stato in Francia, guidato da un colonnello la cui identità non è stata rivelata e la possibile caduta del presidente Emmanuel Macron".

Martedì, durante un incontro con i lettori del quotidiano La Provence a Marsiglia, Macron ha spiegato di avere chiesto a Facebook di rimuovere il video. La risposta del social network è stata che la pubblicazione "non è in contrasto con le regole di utilizzo" del social network. Lo stesso Macron ha aggiunto di avere ricevuto addirittura un messaggio da un "collega africano" che si diceva molto preoccupato per quanto stesse accadendo in Francia. Ma il golpe è una fake news.

Emmanuel Macron fait référence à cette fausse vidéo (IA) diffusée par Facebook à ses utilisateurs, faisant croire à un coup d’État en France.



Toujours en ligne (13 millions de vues). https://t.co/uj1a2Swy5t pic.twitter.com/U151wrZMuU — Raphael Grably (@GrablyR) December 16, 2025