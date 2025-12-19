I soldati russi entrano in Estonia: il video scuote il mondo

Tre militari russi in uniforme avrebbero oltrepassato il confine con l'Estonia, rimanendo nel territorio della Nato per circa 20 minuti. Lo scrive la Bild, citando il ministero degli Esteri di Tallinn. Secondo GeolInsider, citato dal tabloid, dopo una ventina di minuti i soldati sarebbero poi tornati indietro. A riprendere lo sconfinamento un video pubblicato da polizia e guardia di frontiera estone (Ppa) e diffuso anche dal quotidiano tedesco.

Il ministro dell'Interno di Tallinn, Igor Taro, parlando alla tv estone ha dichiarato che non è chiaro quali fossero le motivazioni dello sconfinamento, che "non c'è stata alcuna minaccia immediata alla sicurezza" ma che la polizia di fontiera ha rafforzato in modo significativo la sua presenza e che le tre guardie russe sono andate via prima che le autorità estoni potessero rivolgere loro delle domande. I fatti risalgono a mercoledì 17 dicembre. "Poco prima delle 10 del mattino le guardie di frontiera della Prefettura orientale dell'Estonia hanno rilevato tramite una telecamera di sorveglianza il movimento di guardie di frontiera russe su un hovercraft sul fiume Narva presso il molo di Vasknarva. L'hovercraft si è fermato e tre guardie di frontiera sono sbarcate, proseguendo a piedi lungo l'argine - ha riferito il ministero degli Esteri estone in un comunicato -. Nel corso di questa operazione le guardie di frontiera della Federazione Russa hanno attraversato la linea di controllo dalla Russia verso l'Estonia. Successivamente le guardie di frontiera sono tornate sul loro hovercraft e hanno fatto ritorno verso la costa russa".

Il ministro dell'Interno estone ha precisato che il molo in questione si trova in parte in territorio estone e in parte in territorio russo. "Si sono spostati nel nostro territorio. Una delle nostre preoccupazioni riguardo alla guardia di frontiera russa è che la qualità dei suoi agenti è diventata estremamente instabile negli ultimi anni e, per ragioni comprensibili, non hanno più il personale necessario. Le persone arrivano lì da altre regioni. Questo è stato un problema ricorrente", ha detto ancora Taro. Che invece non ha saputo dire se si sia trattato di una provocazione da parte della Russia: "Non abbiamo chiarezza al riguardo". Il ministro, inoltre, ha spiegato che si tratta di un'area in cui le navi russe devono attraversare il territorio estone per raggiungere il lago Peipsi dal fiume Narva: "Esiste un accordo di lunga data in merito, come quello per il 'Saatseboot'. Ne hanno sempre dato comunicazione. Questa volta non lo hanno fatto e si è verificato un incidente del genere".