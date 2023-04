Dalai Lama-choc col bimbo: "Succhiami la lingua", si scatena l'inferno

10 aprile 2023 a

Sarà pure un leader spirituale, sarà pure suo solito "prendere in giro le persone", l'avrà fatto pure in modo "innocente e scherzoso", di certo il comportamento del Dalai Lama è stato reputato da molti come "inappropriato" e forse "digustoso", decisamente "imbarazzante". In rete è stato postato un video girato durante una celebrazione nel tempio di Dharamshala, alla quale hanno partecipato circa 100 giovani studenti appena laureati presso la Fondazione indiana M3M. Nelle immagini che scorrono si vede un ragazzino che si avvicina a un microfono e chiede al leader spirituale buddista: "Posso abbracciarti?". Il Premio Nobel per la Pace invita il bambino sul palco, dicendo: "Prima qui", e indica la sua guancia, che il bambino bacia. E prosegue: "Poi penso anche qui", e indica le sue labbra. Il Dalai Lama avvicina poi il mento del bambino verso di sé e lo bacia sulle labbra. Nel video si sentono risate e applausi. I due si toccano con la testa, prima che il Dalai Lama tiri fuori la lingua e dica: "E succhiami la lingua". Il ragazzino a questo punto si scansa velocemente tra le risate del leader buddhista, che poi gli si rivolge consigliandogli di guardare a coloro che creano "pace e felicità" e di non seguire "esseri umani che uccidono sempre altre persone", per poi dargli un ultimo abbraccio. Quando i due si abbracciano il Dalai Lama fa il solletico al bambino sotto le ascelle.