Re Carlo, il report: 600 milioni di sterline, cifre pazzesche

Re Carlo supera la Regina Elisabetta. Almeno per quanto riguarda le ricchezze. Il neo sovrano ha quasi raddoppiato la ricchezza della madre, raggiungendo una fortuna di 600 milioni di sterline. A riportarlo è il Sunday Times. Stando alle indiscrezioni, alla regina fu attribuito un patrimonio da 370 milioni di sterline. Ben più oculato Carlo, che da principe di Galles ha risparmiato denaro dai profitti delle sua attività nel Ducato di Cornovaglia. Il suo patrimonio si aggirerebbe intorno a 600 milioni di sterline, circa 700 milioni di euro.

A maggior ragione dopo il divorzio con Diana, che gli era costato 17 milioni di sterline. Il sovrano britannico in base alle nuove stime, sarebbe più ricco anche del cantante Elton John e dei coniugi Beckham. L'analisi delle finanze del re è stata effettuata per la Sunday Times Rich List e uscirà il mese prossimo. Che Carlo III sia parsimonioso non è una novità. Spesso è stato visto con le scarpe acquistate anche 10 anni fa.

Per non parlare poi all'interesse mostrato nei confronti dell’imprenditoria. Sin dagli anni ’90 ha lanciato continuamente prodotti a chilometro zero, alimenti organici, biscotti, birra, persino attrezzi da giardino, tutti con marchi inventati da lui e riconducibili per esempio alla sua tenuta di Highgrove House e, più in generale, al ducato di Cornovaglia. Non mancano poi le tenute da oltre 50mila ettari magioni, edifici, e persino il campo da cricket Oval a Londra. E ancora, l'idea di costruire complessi edilizi come quello della città utopica di Poundbury, in Dorset. Insomma, tutte trovate che hanno accresciuto il portafoglio.