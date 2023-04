Taiwan, "sede a Milano": schiaffo alla Cina, scherza col fuoco a casa nostra

17 aprile 2023 a

Taiwan ha intenzione di raddoppiare la presenza in Italia. Le ultime manovre cinesi intorno all’isola hanno comportato un ulteriore aumento della tensione internazionale, dato che Pechino ha mostrato che il suo esercito sarebbe in grado di effettuare un blocco aeronavale che stritolerebbe Taiwan, soprattutto dal punto di vista economico. Nel frattempo il ministero degli Esteri dell’isola ha fatto sapere di avere intenzione di aprire un secondo ufficio di rappresentanza in Italia.

Dopo quello di Roma, un altro verrà piazzato a Milano “in vista dell'approfondimento della cooperazione e degli scambi tra Taiwan e l'Italia nei settori dell'economia, del commercio, della cultura, dell'istruzione, della scienza e tecnologia, e del turismo”. L’ufficio milanese fornirà “servizi ai cittadini taiwanesi nel nord Italia per quanto riguarda gli affari, il turismo e le emergenze”. Non c’è ancora una data di apertura, ma il ministero degli Esteri ha sottolineato che l’ufficio - paragonabile a una sede consolare, pur in assenza di relazioni diplomatiche tra Roma e Taipei - risponderà “alla forte domanda di viaggi d’affari” e contribuirà “a promuovere l’effetto moltiplicatore di scambi economici-commerciali Taiwan-Italia”.

A Milano esiste già un Taiwan Trade Center gestito da un’organizzazione no-profit a sostegno delle imprese taiwanesi all’estero. L'annuncio dell'apertura di un nuovo ufficio da parte dell'isola giunge in un momento di slancio nei collegamenti tra Taipei e il capoluogo lombardo: a fine ottobre 2022 Eva Airlines aveva istituito il volo diretto Taipei-Milano, con cadenza bisettimanale, facendo della città del nord Italia la prima destinazione all'estero per la compagnia aerea di Taiwan dopo la riapertura dei confini.