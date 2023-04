Affitta una casa su Airbnb, orrore nella doccia: cosa trova all'interno

25 aprile 2023 a

Una pessima sorpresa nella doccia di una casa affittata su Airbnb. A raccontare quanto accaduto è Kennedy, canadese, che aveva affittato un'abitazione con 14 amici per festeggiare il 30esimo compleanno di uno di loro. Ma al secondo giorno una ragazza del gruppo ha detto di sentirsi a disagio, come se fosse spiata.

E così ecco che è scattata la caccia a telecamere o dispositivi nascosti nella villa. "Abbiamo cercato la telecamera nascosta in ogni singolo soffione della doccia, in tutte le cornici, i pomelli delle porte, ovunque in casa e ne abbiamo trovata una in bagno. Abbiamo dato di matto e abbiamo chiamato la polizia", ha raccontato Kennedy. Già, c'era una telecamera nascosta nella doccia.

Kennedy ha ammesso che inizialmente pensava che quello dell'amica fosse un "pensiero assurdo", semplice paranoia insomma. Ma sbagliava. La storia è stata denunciata su TikTok, un video che è diventato virale soprattutto dopo che è stato rilanciato anche dal Daily Star. "Puoi vedere qui in alto, non c'è niente, sembra del tutto normale. E invece c'era una telecamera che puntava direttamente sulla doccia", spiegava Kennedy mostrando una foto della telecamera sorpresa in bagno.