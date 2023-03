Trivulzio, trovato morto in casa 7 mesi dopo il decesso: la fine del giornalista

18 marzo 2023 a

È stato trovato morto all'interno del suo appartamento a Novara Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, di 83 anni. Il suo decesso, avvenuto per cause naturali secondo una prima ricostruzione, risalirebbe ad agosto, ben sette mesi fa. Il suo corpo sarebbe stato trovato mummificato, a terra. Pare che, come riporta il Corriere della Sera, nessuno si sia accorto della sua sparizione.

Trivulzio non aveva figli o parenti prossimi. E a Novara si era trasferito dopo la pensione. A dare l'allarme della sua sparizione un collega brianzolo che, non avendo sue notizie da tempo, aveva allertato le forze dell'ordine e pubblicato un messaggio di ricerca sui social. Oggi la terribile scoperta: i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione del giornalista e hanno trovato il suo corpo senza vita. Sul posto anche il personale della questura e il medico legale.

Il giornalista era conosciuto da tutti come "Pat" ed era un grande appassionato di auto. In passato aveva collaborato con L'Espresso, La Notte, Il Giorno, l'Ansa, e si era occupato principalmente di Motori, visto il suo passato da pilota di automobilismo. "Pier Attilio Trivulzio se ne è andato come aveva sempre vissuto. Un fantasma. Solo. Come del resto lo era stata la sua esistenza. Quando eravamo a L'Esagono ero uno dei pochi che riuscivano a contenere la sua esuberanza giornalistica", ha raccontato l'amico Marco Pirola.