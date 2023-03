Fiorentina, tifoso turco spacca la faccia a Bianco con un pugno

17 marzo 2023 a

La vittoria per 4-1 in casa del Sivassport, in Turchia, lancia la Fiorentina ai quarti di Conference League, dove affronterà i polacchi del Lech Poznan. Ma quanto accaduto nel finale di partita dopo la quarta rete — l’aggressione di un tifoso locale ad Alessandro Bianco, il calciatore della Viola, colpito con un pugno al naso per una conseguente frattura del setto — ha del vergognoso. Un colpo violento che gli ha procurato la frattura del setto nasale ma che non rimarrà senza conseguenze, perché secondo quanto riportano i media turchi questa mattina l'aggressore sarebbe stato subito arrestato e nella giornata di oggi, venerdì, verrà processato in Turchia per direttissima.





Bianco, denunciato per vie legali l’aggressore che sarà processato

Sull'episodio è intervenuto anche l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Il pugno dato a Bianco è una roba vergognosa, non se lo aspettava nemmeno — ha detto il tecnico della Viola —. Ha il naso rotto. Sembrava una festa, anche loro con uno stadio così pieno hanno spinto i loro giocatori e questo gesto rovina tutto, nonostante anche la vittoria". Dopo l'aggressione subita da Bianco, il dg della Fiorentina Joe Barone ha chiamato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, per protestare e chiedere chiarezza. Successivamente ha fatto lo stesso anche con l'Eca (Associazione dei Club europei). Bianco ha riportato la frattura del naso e altre ferite al volto e, secondo quanto si apprende, ha denunciato per vie legali l'aggressore.