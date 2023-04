Erdogan, malore in tv: "Oh no!!", sparisce dall'inquadratura

26 aprile 2023 a

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato il programma odierno e "rimarrà a riposo su consiglio del medico". La decisione è arrivata in seguito a un malore accusato in diretta tv ieri sera. In base a quanto reso noto oggi, Erdogan è stato vittima di una congestione. "Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo", ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus.

Ospite in un programma dell’emittente UlkeTv il presidente ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti intenti a fare le domande con cui Erdogan si è scusato prima di abbandonare lo studio". Quanto accaduto in diretta ha stupito e non poco i telespettatori che seguivano Kanal 7. Si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate dopo che il 69enne leader turco non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali.

E ci sono stati parecchi momenti di tensione quando i tecnici si sono accorti del malore di Erdogan. Prima le voci ovattate, poi le telecamere che non inquadravano più il presidente turco. Poi una voce ha urlato: "Oh no!". Dopo qualche minuto il leader turco ha ripreso l'intervista affermando che la campagna elettorale di questi giorni gli ha causato diversi problemi fisici.

"#Erdogan interrupted a TV interview and said that he had a stomach bug. It happens just before the elections."

Via #AmirTsarfati pic.twitter.com/0wESUZ6QFp — @Joe (@JoeTseGy) April 26, 2023