Sottomarino nucleare, in una toilette i piani segreti: il disastro di una spia

Mirko Molteni 30 aprile 2023

a

a

Misteri spionistici aleggiano sulla Gran Bretagna, dopo che ieri documenti su un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare della Royal Navy sono stati trovati “abbandonati” nel bagno di un pub vicino ai cantieri navali BAE Systems Submarines. È accaduto nella città di Barrow-in-Furness, in Cumbria, culla delle unità subacquee inglesi. Nel pub The Furness Railway, situato al 76-80 di Abbey Road, e parte della catena di locali Wetherspoon, sono stati trovati plichi appoggiati sul tetto di una “ritirata”. Recavano fotografie e disegni della quinta unità della classe Astute, il sottomarino Anson, varato nell'aprile 2021 e consegnato alla flotta britannica nell'agosto 2022, ma ancora impegnato nelle prove di mare e nella messa a punto dei sistemi di bordo.

Battello subacqueo da 1,3 miliardi di sterline, lungo 97 metri, disloca 7800 tonnellate e porta 109 uomini d'equipaggio. Mosso da un reattore nucleare Rolls Royce, è armato con siluri Spearfish e missili da crociera Tomahawk. Imbarca sofisticati sistemi come sonar e periscopi della Thales. Per un portavoce della Royal Navy «sono generici documenti addestrativi che non contengono informazioni segretate». Perciò, spiega, «i documenti illustrano che a bordo esistono vari sistemi che interagiscono fra loro, ma non spiegano come funzionano. Comunque prenderemo sul serio le questioni di sicurezza e indagheremo sul ritrovamento».

Se non è una provocazione, forse una spia con accesso ai cantieri ha lasciato i documenti in quel posto, concordato con un agente straniero che ha però tardato l'appuntamento per il ritiro. E' la classica modalità della Dead Letter Box, “cassetta della posta morta”: lasciare materiale in luoghi insospettabili, purché il complice arrivi in tempo per prelevarlo. Nel 1960 due dipendenti di un’azienda britannica di sottomarini passavano microfilm all'agente sovietico Gordon Lonsdale, alias Konon Molodij, asso del KGB, nascondendoli, chiusi in un preservativo, dentro la cassetta d'acqua dello sciacquone dei gabinetti del cinema Classic di Londra. Nel 2021 fu trovato, dietro la pensilina d'una fermata d'autobus del Kent, un fascicolo segreto del Ministero della Difesa inglese che dimostrava come il passaggio della nave da guerra inglese Defender vicino alla Crimea fosse premeditato per saggiare le difese russe.