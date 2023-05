Russia, il "tradimento" storico di Cina e India: "In Ucraina c'è una aggressione"

02 maggio 2023 a

Una svolta storica che potrebbe cambiare sia il panorama delle relazioni diplomatiche internazionali che le sorti della guerra tra Mosca e Kiev. Cina e India hanno votato infatti la risoluzione dell’Onu con riferimento alla "aggressione" della Russia contro l’Ucraina. La risoluzione è intitolata ’Cooperation between the United Nations and the Council of Europe: resolution/adopted by the General Assembly’. È quanto si legge sul sito delle Nazioni Unite.

La risoluzione non è focalizzata sulla guerra e chiede invece una maggiore cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Con una sorprendente mossa diplomatica, Cina e India, due Paesi che hanno evitato di condannare Mosca per aver invaso su vasta scala l’Ucraina nonostante i ripetuti appelli degli alleati occidentali, hanno votato a favore della risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce esplicitamente "l’aggressione da parte della Federazione Russa contro l’Ucraina". Insomma i due Paesi di peso che finora avevano evitato di riconoscere l'aggressione di Mosca su Kiev, oggi hanno fatto un passo concreto verso le posizioni della comunità internazionale che da tempo condanna senza se e senza ma la mossa spericolata di Putin. Un passaggio fondamentale verso, si spera, un negoziato di pace che possa portare a un cessate il fuoco e a una tregua in poco tempo.