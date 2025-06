Disastro aereo in India, "non era configurato per il decollo": ipotesi-choc

In 28 secondi si è consumata una tragedia. Il Boeing 787 di Air India si è staccato dalla pista dell'aeroporto di Ahmedabad e si è schiantato contro degli edifici. Su questo breve lasso di tempo, gli investigatori indiani stanno concentrando le loro valutazioni. In attesa dell'analisi delle due scatole nere, gli analisti hanno sottolineato che un incidente aereo è frutto di un insieme di fattori, non ha una sola causa, grazie soprattutto alla presenza di diversi elementi di ridondanza presenti a bordo e aggiunti nei decenni.

Come ha riportato il Corriere della Sera, la dinamica del disastro è stata divisa in cinque fasi. La prima fase, che nei video disponibili non mostra palesi anomalie, è quella della rincorsa. "Dalle immagini si vede che il Boeing ha perso potenza", hanno confermato i comandanti. In questi casi, la perdita di potenza "può essere dovuta a un malfunzionamento del motore, ma è davvero difficile che entrambi i propulsori perdano potenza allo stesso tempo. Stando a quanto riferito dalle autorità, uno dei piloti avrebbe lanciato un "mayday". "Perché il carrello delle ruote era ancora giù?", si chiedono gli esperti. "Una decina di secondi dopo il decollo di solito quello dovrebbe risultare già retratto".