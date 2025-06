Iran e Israele, è guerra: la diretta. Morti a Tel Aviv, richiamati i riservisti

Seconda notte di guerra tra Israele e Iran. L'Idf colpisce duramente anche Teheran, con droni che attaccano la capitale e addirittura il quartiere in cui vive l'Ayatollah Khamenei. Quarta ondata di missili iraniani: ci sono morti a Tel Aviv, con il contrattacco che è riuscito a eludere sia pur solo parzialmente il sistema difensivo Iron Dome. Si muove intanto la Cina, che condanna "la violazione di sovranità e sicurezza dell'Iran", mentre Teheran minaccia gli Usa e i sostenitori politci di Israele sostenendo come il dialogo sul nucleare con la Casa Bianca sia al momento "inutile". Di seguito, la diretta:

Ore 9.07 - "Gli attacchi a Israele continueranno"

Gli attacchi dell'Iran contro Israele continueranno. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando alti funzionari militari iraniani. "Questo confronto non si concluderà con le azioni limitate di ieri sera e gli attacchi dell'Iran continueranno, e questa azione sarà molto dolorosa e deplorevole per gli aggressori", scrive l'agenzia citando un alto funzionario militare.

Ore 8.56 - Israele richiama i riservisti

L'esercito israeliano ha richiamato i riservisti di diversi battaglioni per rafforzare le posizioni in vista di "possibili scenari" sul confine settentrionale. Lo riporta il Times of Israel, sottolineando che altri battaglioni di riservisti sono stati già richiamati e dispiegati ai confini con Libano e Siria.

Ore 8.14 - Idf, intercettati droni in Galilea e Mar Morto

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno intercettato due droni iraniani nel nord di Israele, nell'Alta Galilea, vicino al confine con il Libano. Poco prima, le sirene avevano avvertito di una sospetta infiltrazione di droni a Kiryat Shmona e in altre città della Galilea. Un filmato pubblicato sui social media sembra mostrare l'intercettazione di un drone iraniano sulla Galilea. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver intercettato, inoltre, diversi droni iraniani, dopo che le sirene hanno iniziato a suonare nella zona del Mar Morto e della Cisgiordania.

Ore 8.00 - In Israele il bilancio degli attacchi sale a 3 morti

In Israele è salito a tre il bilancio delle vittime delle varie ondate di attacchi iraniani, secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dai servizi di emergenza. La terza vittima è una donna, dichiarata morta nella città di Ramat Gan, a est di Tel Aviv, dopo essere stata colpita da un frammento di arma in una precedente ondata di attacchi notturni da parte di Teheran. Lo ha riferito la polizia locale. Altre due persone sono morte e una ventina sono rimaste ferite nell'attacco missilistico iraniano che ha colpito vicino ad alcune abitazioni a Rishon Lezion, a sud di Tel Aviv, secondo un comunicato aggiornato di Magen David Adom, l'agenzia di risposta alle emergenze.

Ore 7.42 - Oman, "attacco di Israele illegale, evitare pericolosa escalation"

Il ministero degli Esteri dell'Oman fa sapere che il ministro degli Esteri Badr Albusaidi ha tenuto una serie di telefonate con i suoi omologhi in tutto il mondo "nell'ambito degli sforzi diplomatici in corso per contenere la pericolosa escalation militare e le tensioni" in Medio Oriente.Tali tensioni sono state "innescate dagli attacchi diretti di Israele sul territorio iraniano", ha dichiarato il ministero in una dichiarazione condivisa sui social media.Albusaidi ha sottolineato durante le chiamate "l'importanza di porre fine all'aggressione... al fine di prevenire ulteriori spargimenti di sangue, distruzione e perdite di vite umane, e per salvaguardare la sicurezza, la stabilità e gli interessi supremi della regione e dei suoi popoli".Ieri il ministro ha condannato l'attacco di Israele all'Iran definendolo "illegale, ingiustificabile e una grave minaccia alla stabilità regionale".

Ore 7.02 - Hamas; "La difesa di Israele ha fallito"

Un funzionario di Hamas elogia gli attacchi iraniani e afferma che le difese "esagerate" di Israele hanno fallito. È quanto riporta AlJazeera.Il leader di Hamas, Izzat al-Risheq, plaude al successo dell'Iran nell'attacco a siti in Israele "nonostante tutto il clamore suscitato dall'Iron Dome e dai sistemi di difesa missilistica David's Sling".Nella dichiarazione, condivisa dai siti di informazione palestinesi locali, al-Risheq afferma che le sofisticate difese di Israele hanno fallito e che il Paese "soffrirà di un incendio che ha a lungo acceso tra i popoli della regione"."La forte risposta dell'Iran dimostra che: non c'è arroganza senza risposta, e non c'è aggressione senza punizione", conclude.

Ore 6.35 - Edificio colpito in Israele, 2 morti e 20 feriti

Una seconda persona è stata dichiarata morta dopo che un missile iraniano ha colpito direttamente un edificio residenziale a Rishon Lezion, nel centro di Israele. Lo scrivono i media israeliani, citando il servizio di soccorso Magen David Adom. Secondo quanto riportato, nell'impatto due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite.

Ore 5.59 - Iran: dopo attacco Israele, dialogo su nucleare "inutile"

L'Iran ha affermato che il dialogo con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran è "inutile", dopo il piu' grande attacco militare mai sferrato da Israele, e ha accusato Washington di sostenere l'attacco. "L'altra parte (gli Stati Uniti ndr.) ha agito in un modo che rende il dialogo inutile. Non si può pretendere di negoziare e allo stesso tempo permettere al regime sionista di colpire il territorio iraniano", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, citato dall'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim. Baghaei ha affermato che Israele "è riuscito a influenzare" il processo diplomatico e che l'attacco israeliano non sarebbe avvenuto senza il permesso di Washington. L'Iran aveva precedentemente accusato gli Stati Uniti di essere complici degli attacchi israeliani, ma Washington ha negato l'accusa e ha detto a Teheran, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sarebbe stato "saggio" negoziare sul suo programma nucleare. Il sesto round di colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran si sarebbe dovuto tenere domenica a Muscat.

Ore 5.38 - La Cina condanna violazioni di sovranità e sicurezza dell'Iran

La Cina condanna le violazioni israeliane "della sovranità, della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Iran", esortando "un immediato stop" a tutte le azioni militari rischiose. E' quanto ha detto l'ambasciatore cinese all'Onu Fu Cong, aggiungendo che Pechino "si oppone all'intensificarsi delle contraddizioni e all'espansione dei conflitti, ed è profondamente preoccupata per le conseguenze che potrebbero derivare dalle azioni di Israele". Fu, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla situazione in Medio Oriente tenutasi venerdì, ha rimarcato che "la Cina è seriamente preoccupata per l'impatto negativo degli attuali sviluppi sui negoziati diplomatici sulla questione nucleare iraniana", nel resoconto fatto dell'agenzia statale cinese Xinhua. Con il rafforzamento dello scontro militare Israele-Iran, Pechino ha diramato venerdì avvisi ai suoi cittadini presenti nei due Paesi in merito alla situazione di sicurezza "complessa e grave", rimarcando i rischi legati a possibili attacchi con missili e droni.

Ore 5.13 -Teheran condanna la 'complicità' degli Usa negli attacchi

"Gli attacchi israeliani contro l'Iran sono un'indicazione di "terrorismo di stato" e una "dichiarazione di guerra", ha dichiarato l'ambasciatore iraniano all'ONU Saeed Iravani, aggiungendo: "Non vi è alcun dubbio sulla complicità degli Stati Uniti negli attacchi israeliani, poiché sono stati condotti con la cooperazione politica e logistica di Washington. Non dimenticheremo che persone sono state uccise in Iran in attacchi israeliani, con armi americane", ha aggiunto. "I Paesi che sostengono i crimini del regime israeliano, in particolare gli Stati Uniti, hanno la piena responsabilità delle conseguenze della loro complicità in questi crimini attraverso l'assistenza fornita al regime", ha aggiunto, citato dall'IRNA, durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tenutasi dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran la scorsa notte.

Ore 4.43 - Khamenei nomina Hatami capo dell'Esercito

L'ayatollah e Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha nominato il generale Amir Hatami comandante dell'intero esercito della Repubblica islamica dell'Iran. Lo afferma l'agenzia iraniana Irna.

Ore 4.06 - Funzionario Teheran, colpiremo basi regionali di Paesi che difendono Israele

L'Iran intensificherà i suoi attacchi contro Israele e prenderà di mira le basi regionali di qualsiasi Paese che cerchi di difenderlo. Lo ha dichiarato un alto funzionario iraniano alla Cnn. "L'Iran si riserva il diritto, secondo il diritto internazionale, di rispondere in modo deciso a questo regime", ha affermato il funzionario. "Qualsiasi Paese che tenterà di difendere il regime dalle operazioni iraniane vedrà, a sua volta, le proprie basi e posizioni regionali diventare nuovi obiettivi", ha aggiunto.

Ore 3.25 - Esplosioni nella zona dell'aeroporto a ovest di Teheran

Udite esplosioni nella zona dell'aeroporto internazionale di Mehrabad, a ovest di Teheran. Lo riferisce l'emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, citata da Ynet.

Ore 2.59 - Contraerea in azione nel quartiere di Ali Khamanei

La contraerea iraniana è entrata ripetutamente in azione nel quartiere in cui vivono iel presidente iraniano Masoud Pezeshkian e la Guida Suprema Ali Khamenei. Ne dà notizia il New York Times. Secondo alcune fonti il quartiere sarebbe sotto attacco da parte delle forze israeliane.