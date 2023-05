Re Carlo III, la diretta dell'incoronazione: famiglia reale travolta dai fischi

06 maggio 2023 a





Giornata storica a Londra: alle 12 ore italiane inizierà ufficialmente la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III all'Abbazia di Westminster. Tutto il mondo collegato con la capitale britannica, segui qui la diretta.

Ore 10.43: Fischiata l'auto del principe Andrea

Il principe Andrea, fratello minore di Re Carlo III e "pecora nera" della famiglia reale britannica, è stato accompagnato all'ingresso posteriore dell'abbazia di Westminster, dove tra pochi minuti inizierà l'incoronazione ufficiale del monarca. La manovra "di precauzione" non gli ha comunque risparmiato la raffica di sonori fischi da parte dei sudditi che si sono accalcati lungo le strade accanto all'abbazia.

Ore 10.04: "Carlo si scusi per gli schiavi"

Una richiesta di scuse da parte di Re Carlo III per crimini di "genocidio", "colonizzazione" e "resa in schiavitù" di popoli e comunità native commessi dalla monarchia britannica è stata pubblicata da 12 associazioni e gruppi di rappresentanza di ex colonie britanniche dall'America all'Oceania. Il documento è stato diffuso alla vigilia dell'incoronazione del sovrano a Londra. Nella lettera i firmatari fanno riferimento ad abusi e violenze subite nel corso dei secoli in Australia, Nuova Zelanda, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Saint Vincent e Grenadine. Secondo Rawiri Waititi, capo del partito neozelandese Te Pati Maori sentito dall'emittente Al Jazeera, "i popoli indigeni del mondo stanno parlando affinché la corona si assuma piena responsabilità per le conseguenze, i danni e le ferite che ha inflitto".

Ore 9.56: Sei arresti a Trafalgar Square

Sono sei le persone arrestate a Londra durante le proteste contro la monarchia nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo III. All'agenzia Pa, l'attivista Luke Whiting ha detto: "Sei militanti repubblicani sono stati arrestati, tra cui il leader (Graham Smith, ndr) mentre iniziava la manifestazione a Trafalgar Square. Non è chiaro il motivo, forse perché uno di loro aveva un megafono".

Ore 9.43: Primi invitati arrivati a Westminster

La folla sta crescendo fuori da Buckingham Palace mentre i primi invitati stanno arrivando all'Abbazia di Westminster per l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Le persone che si sono accampate durante la notte per vedere i reali si sono svegliate con un cielo nuvoloso che ha lasciato spazio al sole e a una leggera pioggia. I fan che portavano bandiere e indossavano i colori della Union Jack sono arrivati in treno a Londra ore prima della cerimonia.L'abbazia è piena di fiori profumati e cappelli colorati. Tra gli invitati in arrivo celebrità del calibro di Judi Dench, Emma Thompson, Lionel Ritchie e Nick Cave, oltre a soldati con medaglie scintillanti e membri della Camera dei Lord in abito rosso.

Ore 9.32: Londra sotto altissima sorveglianza

Per garantire la sicurezza della famiglia reale e dei tanti vip presenti per l'incoronazione, la città di Londra è stata posta sotto altissima sorveglianza. Circa 9.000 poliziotti sono mobilitati nelle strade e persino nelle fogne. Anche i cecchini sono stati posizionati sui tetti. Quasi un milione di telecamere di sorveglianza saranno al lavoro e arresteranno immediatamente chiunque sia oggetto di un mandato d'arresto o sia sospettato di infrazione il cui volto si trovi negli archivi di polizia.