Re Carlo, "tutta la famiglia sterminata": il dramma che lo ha segnato

Impossibile non pensarci. Re Carlo che oggi viene incoronato lo avrebbe voluto al suo fianco. Lord Mounbatten è stato accanto al nuovo Re nella sua adolescenza e nel suo percorso di formazione da principe del Galles. Un vero padre ombra che lo ha accompagnato in tutti gli episodi più importanti della lunga strada verso la Corona al fianco della madre, la Regina Elisabetta. E di fatto Carlo oggi penserà quasi certamente a lui, l'uomo che ha dato l'ossatura alla personalità di Re Carlo. Una figura che in pochi conoscono ma che è stata determinante per l'allora principe di Galles.

Ma lord Mountbatten ha perso la vita in un attentato dell'Ira nel 1979. Il lord era solito trascorrere le proprie vacanze in un piccolo villaggio marittimo nell'Irlanda del Nord. Amava andare in barca per rilassarsi insieme anche alla sua famiglia. E proprio il 29 agosto del 1979 durante un'uscita in barca con parte della sua famiglia avvenne l'irreparabile. Due bombe piazzate sulla barca esplosero e uccisero sul colpo Mountbatten e alcuni suoi familiari, tra cui due bambini.

Per Carlo vedere quella famiglia sterminata fu un colpo terribile. Durante l'inchiesta si scoprì che Mountbatten era nel mirino dei terroristi sin dal 1960. Un dramma, un'ombra che ha accompagnato Carlo fino ad oggi. Con il lord aveva un rapporto ben più saldo e ben più forte di quello che ha avuto con il padre, il principe Filippo. E oggi, nel giorno più atteso, Carlo penserà certamente a lord Mountbatten.