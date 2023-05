Re Carlo, Harry umiliato all'incoronazione: "Primo ad andarsene, dove siederà"

06 maggio 2023 a

Il principe Harry sarà relegato in terza fila durante la cerimonia di incoronazione di suo padre Re Carlo III. Lo ha riferito il Sun secondo cui il duca di Sussex, arrivato ieri nel Regno Unito dalla California da solo, siederà tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. La prima fila è riservata ai familiari reali in attività e non sarà applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry vicino al fratello William.

Peraltro, il marito di Meghan Markle è arrivato all'ultimo minuto e se ne andrà subito dopo l'incoronazione. Una conferma dei rapporti ancora tesissimi con la famiglia reale che lo ha portatoa trasferirsi in California. Secondo il Daily Mail è atterrato nella tarda mattinata di venerdì a Londra con un volo dell'American Airlines, mescolandosi ai comuni passeggeri.

Stanotte Harry dovrebbe aver dormito a Frogmore Cottage, la proprietà nel parco di Windsor che la regina Elisabetta gli aveva dato come dono di nozze ma che adesso il padre Re Carlo III reclama e vuole indietro per il resto della famiglia reale (dovrebbe andarci il principe Andrea, un altro discusso membro della famiglia). Non dovrebbe indossare la divisa militare (i titoli gli sono stati ritirati dopo l'addio alla Firm). Come quinto nella linea di successione al trono, gli spettava il posto in prima fila accanto al fratello William e a Kate Middleton. Ma il Palazzo ha voluto riservare i posti dinanzi ai 'working royals' e quindi è stato defenestrato. Arrivato a Londra senza Meghan, il secondogenito di Carlo III vuole rientrare subito in California e lascerà Londra appena qualche ora dopo la cerimonia di incoronazione del padre per ritornare in tempo a casa a Montecito per il compleanno del suo primogenito Archie.