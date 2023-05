Russia, "solo 7": Putin sempre più solo, clamoroso in Piazza Rossa

09 maggio 2023 a

a

a

Pare saranno solo sette i leader stranieri presenti sul palco della Piazza Rossa a Mosca per la celebrazione del giorno della Vittoria, giorno in cui si festeggia ancora oggi la vittoria sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Quella di quest'anno però sarà una cerimonia più dimessa rispetto agli altri anni, sia per il timore di attacchi esterni sia per l'intenzione di non mettere in pubblica piazza le cifre reali dei caduti russi sul fronte ucraino. Inoltre, a differenza dell'anno scorso, quando la guerra a Kiev era in corso solo da qualche mese, quest'anno invece è più di un anno che la Russia è coinvolta nel conflitto. E senza risultati entusiasmanti.

Tornando ai leader stranieri, ci saranno sicuramente il presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e il premier dell'Armenia, Nikol Pashynian. Ma anche il fedele alleato bielorusso Aleksandr Lukashenko. Incerta invece la presenza del presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, e quella del presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon.

Anche lo scorso anno la Parata del 9 maggio si era svolta in tono minore. L'esibizione degli aerei militari era stata cancellata per inspiegate "condizioni meteo". Quanto agli ospiti stranieri, invece, l'agenzia Tass aveva parlato genericamente di "inviati e importanti diplomatici di alcuni stati stranieri", fra cui lo staff diplomatico di paesi soprattutto mediorientali e africani. Gli li unici due ambasciatori citati sono stati di Pakistan e Turchia.