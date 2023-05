Lukashenko gravemente malato? "Portato in ambulanza": come abbandona Putin

11 maggio 2023 a

Aleksandr Lukashenko è rientrato in anticipo in Bielorussia per motivi di salute. Il dittatore ha partecipato alla parata per la Giornata della vittoria a Mosca, ma si è trattenuto meno del previsto: ha infatti saltato il pranzo di gala offerto da Vladimir Putin ai dirigenti russi e ai suoi alleati ed è stato ripreso in condizioni alquanto sospette, che hanno alimentato le voci su possibili problemi di salute.

Stando a quanto riportato da Nasa Niva, Lukashenko sarebbe arrivato a Mosca già malato, ma nonostante ciò non ha voluto mancare all’importante appuntamento con Putin. Le immagini dalla parata sono preoccupanti per il dittatore bielorusso, che si è dovuto avvalere di un autista anche per spostamenti molto brevi, ad esempio verso la tomba del Milite Ignoto che è situata a meno di trecento metri dalla Piazza Rossa.

Il 68enne stretto alleato di Putin è apparso stanco e con difficoltà a stare in piedi. Inoltre la mano destra era bendata e il suo aspetto in generale preoccupante, tanto da sembrare meno in forma dei militari più anziani che erano al suo fianco durante la parata. Dopo la parata Lukashenko pare che sia stato accompagnato all’aeroporto in ambulanza, a conferma del fatto che le sue condizioni di salute sono preoccupanti.