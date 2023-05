Russia, "solo un carro armato": umiliazione totale per Putin alla parata

09 maggio 2023 a

C'era solo un carro armato a sfilare davanti a Putin nella Piazza Rossa nel giorno della Vittoria, giorno in cui si ricorda e celebra la vittoria russa sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Già nei giorni scorsi si sono rincorse voci secondo cui la cerimonia quest'anno sarebbe stata più dimessa rispetto agli altri anni per via di un clima ormai diverso nel Paese. Ma non ci si sarebbe mai aspettati questo tipo di umiliazione per lo zar. Basti pensare, poi, che la parata militare è durata soltanto una trentina di minuti. Una delle più brevi di sempre.

L'unico carro armato delle celebrazioni di oggi, come si legge sul Corriere della Sera, è un vecchio T-34, ovvero il modello usato dalle forze armate sovietiche durante la seconda guerra mondiale. Gli altri mezzi pesanti, a quanto pare, servivano ai soldati sul fronte ucraino. Nel suo discorso, Putin non li ha dimenticati, ma ha salutato tutti i soldati e i comandanti impegnati nell'Operazione militare speciale.

"Oggi la civiltà si trova di nuovo ad un traguardo decisivo, di svolta - ha detto il presidente russo -. Contro la nostra Patria è stata di nuovo scatenata una vera guerra. Ma abbiamo già respinto il terrorismo internazionale, e difenderemo anche gli abitanti del Donbass, garantiremo la loro e la nostra sicurezza. Per noi, per la Russia, non esistono popoli non amichevoli, non esistono popoli ostili né in Occidente, né in Oriente. Come l'assoluta maggioranza degli uomini sul pianeta, vogliamo vedere un futuro pacifico, libero e stabile".