Germania, sparatoria in una fabbrica della Mercedes: "Mirava ai capi", due morti

La polizia arrestato un uomo di 53 anni dopo la sparatoria avvenuta in una fabbrica della Mercedes a Sindelfingen, vicino Stoccarda, in Germania, che ha causato due morti. Secondo gli inquirenti l’aggressore avrebbe agito da solo. Diversi dipendenti della fabbrica Mercedes che sono stati fatti uscire dallo stabilimento hanno riferito che l’attacco sarebbe stato mirato ai capi squadra, riporta la Bild. I colpi di arma da fuco, secondo i dipendenti, sarebbero stati esplosi nella zona dell’ufficio del capo squadra appunto. Sempre secondo Bild, l’aggressore sarebbe un dipendente esterno di una società di logistica. La polizia ha, al momento, riferito che le indagini sono in corso, senza fornire ulteriori dettagli. Non ci sarebbere altri feriti.

Una persona è stata uccisa, una gravemente ferita è poi morta. "La situazione non è ancora chiara. Il responsabile è stato arrestato", ha affermato una portavoce della polizia a Bild. Le forze di sicurezza sono intervenute con un contingente sul posto e hanno transennato l’area. Presenti anche due elicotteri e diversi operatori di primo soccorso.

Le prime chiamate di emergenza sono arrivate intorno alle 7.45 di questa mattina 11 maggio. Secondo quanto riporta ancora Bild, i colpi sono stati esplosi nello stabilimento 56 di Sindelfingen, vicino a Stoccarda, dove viene prodotta la Mercedes Classe S. La Mercedes, riporta Spiegel, ha confermato che un incidente è avvenuto nello stabilimento e di essere in contatto con le autorità.