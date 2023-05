Zelensky da Meloni a Roma: lo schiaffo alla Russia di Putin

11 maggio 2023 a

a

a

Volodymyr Zelensky potrebbe fare nei prossimi giorni una visita lampo a Roma, dove incontrerebbe la premier Giorgia Meloni. L’indiscrezione arriva dalle agenzie di stampa, che citano diverse fonti qualificate. Il presidente ucraino sta facendo visita ad alcuni Paesi europei e avrebbe deciso di aggiungere una tappa anche in Italia: nei giorni scorsi è stato a Helsinki e all’Aia, mentre sabato 13 e domenica 14 maggio è atteso in Germania.

Zelensky incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino, dopodiché si recherà ad Aquisgrana per ricevere un premio. In questa agenda affollata potrebbe esserci spazio per un viaggio rapidissimo a Roma, sempre nella giornata di sabato 13 maggio: tappa che al momento non è stata ancora confermata in via ufficiale. Meloni aveva incontrato Zelensky a Kiev lo scorso 21 febbraio e lo aveva invitato in Italia: invito che poi era stato ribadito il 26 aprile in occasione del video collegamento di Zelensky con la Conferenza di Roma sulla ricostruzione.

Inoltre fonti vaticane fanno sapere all’Ansa che il presidente ucraino potrebbe incontrare anche Papa Francesco nel caso in cui dovesse recarsi a Roma nella giornata di sabato. Si tratta soltanto di un’ipotesi e quindi non ci sono conferme sul luogo e sull’ora dell’eventuale incontro. Un paio di settimane fa il Pontefice ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal, mentre non ha mai visto Zelensky da quando è scoppiata la guerra.