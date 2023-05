Ucraina, "istruzioni per arrendersi": la scelta estrema del soldato russo, il video

12 maggio 2023 a

Un filmato drammatico mostra un altro lato della guerra in Ucraina: la disperazione dei soldati russi. Rimasto ormai solo in una trincea di Bakhmut, il militare mandato dal Cremlino viene filmato da un drone ucraino. L'uomo non ha più i suoi compagni, tutti morti. Per questo si sbraccia e con gli occhi al cielo sembra chiedere aiuto. Sopra di lui, appunto, i "nemici", gli ucraini. Questi ultimi, oltre al drone che riprende la scena, mandano un altro velivolo che gli si avvicina e lancia quello che sembra un pacchetto bianco. Peccato però che non sia affatto un pacchetto, ma le istruzioni per arrendersi. Il militare si guarda attorno, aspetta qualche secondo, poi getta il fucile a terra inizia a camminare veloce lungo la trincea. Alle sue spalle il "fuoco amico", ossia l'esercito russo che gli spara contro.

"Ha accettato di arrendersi - spiega il comandante della divisione droni d'assalto della 92ª brigata Yuriy Fedorenko -, nonostante il fatto che i suoi 'suoi' gli stessero sparando alle spalle. La fanteria e gli esploratori del "CODE 9.2" della 92a brigata meccanizzata lo hanno scortato fino alle posizioni ucraine". Da qui la frecciata alla Russia: "Essere prigioniero in Ucraina offre più possibilità di sopravvivenza che prestare servizio nell'esercito russo".

Nell'ultimo anno l'Ucraina ha infatti implementatola propria abilità nell'uso di veivoli senza pilota. Solo ieri un edificio pubblico a Starodub e in un deposito di petrolio della Rosneft a Klintsovsk, regione di Bryansk, in Russia, sono stati colpiti da attacchi ucraini con droni. Dall'inizio della guerra, la regione di confine è stata colpita diverse volte, da droni e colpi di mortaio. Obiettivo? I centri per il reclutamento e le stazioni di polizia.