Macron, il gesto del disgelo con Meloni: "Pronti a farlo", basta una foto

Il G7 in Giappone è anche l’occasione per ricucire lo strappo tra Francia e Italia, soprattutto dopo le polemiche scatenate dal ministro Darmanin sulla gestione dei flussi migratori da parte del governo di Giorgia Meloni. La premier ha mostrato agli altri leader mondiali i danni dell’alluvione che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna. Durante il summit continuavano ad arrivare foto di aggiornamento sul disastro generato dal maltempo, con la Meloni che non ha nascosto il turbamento.

Gli altri leader se ne sono accorti e le hanno chiesto se ci fosse qualche problema. Così la premier ha mostrato le immagini di quanto stava accadendo in Emilia Romagna, portando a casa la solidarietà dei vari big. Non solo, perché alcuni di loro hanno attivato immediatamente gli ambasciatori in Italia per capire meglio la situazione e come dare una mano. A partire da Emmanuel Macron, autore di un gesto distensivo nei confronti della Meloni e del nostro Paese in generale: "Ho detto alla premier che siamo pronti a fornire ogni aiuto utile. L’Italia è colpita da alluvioni che hanno provocato danni ingenti. Interi quartieri spazzati via. Pensiamo alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale”.

Nel frattempo a Bari il ministro Matteo Piantedosi ha reso note le iniziative e le misure sulle quali sta lavorando il governo per fronteggiare l’emergenza in Emilia Romagna: “Per martedì prossimo è convocato il Consiglio dei ministri. C’è già in cantiere un coordinamento tra i ministri che possono in qualche modo lavorare soprattutto sul dopo. Si tratta di misure di defiscalizzazione, di sostegno all'economia locale e di ripristino delle condizioni di vita normale".