"La ministra della Sanità senza reggiseno": la foto che fa il giro del mondo

Sui social sta facendo parecchio discutere la foto diventata virale nel giro di poche ore di Kato Katsunobu, ministro della Sanità del Giappone. O meglio, ministra. E che ministra: una procace, giovane politica che in aula, tra i colleghi del governo nipponico guidato da Fumio Kishida, sfoggia un debordante décolleté. Talmente esagerato il seno, talmente risicati il tailleur e la camicetta bianca da far tracimare il memorabile Lato A. Roba da far girare la testa a un intero Paese.

Qualcosa, però, non torna. E Bufale.net, tra i più attenti e affidabili siti di debunking della Rete italiana, segnala la cosa: si parla, appunto della "piccante foto del Ministro della Salute giapponese" e "per piccante intendiamo l’immagine di una donna prosperosa coi capezzoli in evidenza su una camicetta aperta e senza reggiseno". Svelato subito l'arcano: quella immagine, in tutto e per tutto realistica, è stata creata con AI, l'intelligenza artificiale già assai attiva (e pericolosa) nella creazione delle cosiddette fake news. Nello specifico, si legge, con "CivitAI, un sistema di intelligenza artificiale, nutrito col pacchetto BRAV4, contenente solo immagini di riferimento di avvenenti donne orientali".

L’attuale ministro della sanità giapponese è infatti il liberale Kato Katsunobu, decisamente più stagionato (classe 1955), "abbottonato" e meno affascinante. "La discinta signorina nella foto - spiega Bufale.net - è la creazione di un profilo Twitter specializzato in 'creazione di immagini erotiche per mezzo dell’AI'". A uno sguardo attento dai "giusti" dettagli, il dubbio però è sorto subito: "Il viso presenta ancora occhi e sopracciglia irregolari, il singolo orecchio in vista storto e confuso tra i capelli e, nel tweet originale, la 'donna politico' cambia volto in tutti e quattro gli scatti virtuali".