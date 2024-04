Stasera Italia, Delmastro ammutolisce Faraone: "Meloni non ha mai detto vado in Europa"

29 aprile 2024 a

Si parla della candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee nella puntata di Stasera Italia, su Rete 4, in onda il 28 aprile e in studio si accende il dibattito. "Giorgia Meloni sta prendendo per i fondelli gli italiani", attacca Davide Faraone di Italia Viva.

"Il tema è molto semplice", prosegue il deputato di Iv. "Lei si sta candidando ma poi andrebbe al parlamento europeo? Gli italiani voterebbero una assenteista? Io credo di no". E ancora, osserva Faraone: "Noi abbiamo una donna che ci dice 'scrivete Giorgia'. Il problema è che questa in Europa non ci va, non andrà al Parlamento europeo, quindi chiede il voto agli italiani imbrogliandoli".

Davide Faraone a #StaseraItalia pic.twitter.com/OeKNsWxctr — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 28, 2024

Parole che fanno infuriare Andrea Delmastro: "Faraone, Giorgia Meloni non ha mai detto che andrà in Europa, mi ricordo invece Matteo Renzi che aveva detto 'se perdo il referendum non mi faccio più vedere…", ribatte il Fratello d'Italia. "Purtroppo per gli italiani non è stato di parola. Quindi quando parli di coerenza di Giorgia Meloni ti pregherei di essere molto più accorto, anche in considerazione del tuo leader".