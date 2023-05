Trump, i piedi sulla scrivania a Capitol Hill: Richard Barnett rovinato

25 maggio 2023 a

a

a

L'ex vigile del fuoco Richard Barnett dovrà passare i prossimi quattro anni e mezzo in galera. "Bigo" infatti era tra la folla di sostenitori di Donald Trump che quel 6 gennaio del 2021 hanno preso d'assalto Capitol Hill nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni del 2021 vinte da Joe Biden ed è stato giudicato colpevole di tutti e otto i reati di cui era accusato, tra cui ingresso in una struttura ad accesso limitato, resistenza a pubblico ufficiale e furto di materiale di Stato. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna ad almeno sette anni. Gli avvocati di Barnett ne avevano chiesto uno.

Video su questo argomento "Sono stato incriminato per nessun reato": l'intervento di Trump

Il trumpiano dopo essere entrato nell'ufficio della speaker del Congresso, Nancy Pelosi, ed essersi fatto fotografare alla sua scrivania, si è anche vantato di aver preso una busta con dei documenti prima di andarsene. La signora Pelosi, che all'epoca era presidente della Camera dei rappresentanti, fu costretta a fuggire dall'aula con altri legislatori mentre i manifestanti facevano irruzione nell'edificio. Barnett nella stanza della Pelosi le ha anche scritto una nota che ha lasciato sulla scrivania usando un insulto sessista. Poi al megafono si era vantato con la folla: "Ho preso l'ufficio di Nancy Pelosi". Dopodiché la polizia lo ha costretto a lasciare l'edificio. Era armato con una pistola stordente e avrebbe potuto fare del male alla signora Pelosi, hanno confermato i funzionari del Congresso. Barnett era in aula alla lettura della sentenza di condanna a 54 mesi di reclusione e si è detto "non orgoglioso" del suo comportamento, affermando che comunque non ha mai rappresentato una "minaccia".