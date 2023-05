Joe Biden al minimo storico. E Fox News: "Demenza" nei sottopancia

08 maggio 2023 a

Ha annunciato la sua ricandidatura qualche giorno fa, ma gli ultimi sondaggi non lascerebbero ben sperare per Joe Biden. Il tasso di approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti è al minimo storico: solo il 36% degli americani sembra apprezzare il suo operato. Si tratta - come spiega La Stampa - di ben sei punti in meno rispetto a due mesi fa. Lo certifica la rilevazione condotta da Washington Post e ABC dopo l’annuncio della ricandidatura di Biden alla Casa Bianca.

In previsione dell'ormai certo duello con Donald Trump, la maggior parte degli elettori democratici (58%) vorrebbe un altro candidato al posto dell'attuale presidente. L'inizio della corsa per Biden, insomma, è tutt'altro che semplice. A peggiorare le cose anche il fatto che spesso il capo della Casa Bianca si renda protagonista di gaffe e scivoloni clamorosi, non mostrandosi sempre lucido.

L'emittente americana Fox News - più vicina ai repubblicani - ha iniziato a far scorrere nei sottopancia la parola "demenza" associata a Biden, dicendo che il presidente "si è ritirato nello scantinato per fare la campagna elettorale del 2024". Il riferimento è alla campagna elettorale del 2020, quando a causa del Covid Biden fu costretto a gestire il tutto dalla sua casa in Delaware. Tornando al sondaggio, inoltre, per il 63% degli americani "Biden non ha la lucidità mentale per essere presidente". Per il 62% non avrebbe nemmeno la salute fisica per sostenere le prossime elezioni.