Russia, Kiev annuncia la grande offensiva: "Perché abbiamo un'occasione storica"

L'Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva contro le forze russe. Oleksiy Danilov, comandante delle forze armate di Kiev e uno degli uomini più vicini al presidente Volodymyr Zelensky, lo ha annunciato in una intervista alla Bbc. I tempi, secondo quanto dichiarato da Danilov, potrebbero essere stretti: la riconquista dei territori potrebbe infatti iniziare "domani, dopodomani o tra una settimana". Per il comandante inoltre si tratta di una "opportunità storica" che "non possiamo perdere". Nell’intervista, interrotta da una telefonata del presidente ucraino allo stesso Danilov, il funzionario di Kiev ha confermato che le forze armate ucraine sferreranno l’assalto quando i comandanti avranno calcolato che "possiamo ottenere il miglior risultato" in quella precisa fase della guerra. E alla domanda se le forze armate ucraine siano pronte per l’offensiva, ha risposto: "Siamo sempre pronti. Così come eravamo pronti a difendere il nostro paese in qualsiasi momento. E non è una questione di tempi".

Il comandate ha anche confermato che alcuni battaglioni dei mercenari di Wagner si starebbero ritirando da Bakhmut, aggiungendo però che si starebbero "raggruppando in altre tre località": ciò indicherebbe che non avrebbero intenzione di cessare i combattimenti.

A fare il paio con le dichiarazioni di Danilov alla Bbc, il comandante in campo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha diffuso un video su Telegram in cui si vedono soldati ucraini che chiedono di "benedire un’offensiva decisiva". "È tempo di riprenderci ciò che è nostro", si ascolta nel filmato diffuso su Telegram e rilanciato dai media ucraini. Quella che viene pronunciata è una preghiera per la liberazione dell'Ucraina, sottolinea Ukrainska Pravda.