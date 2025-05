California, poliziotta disarmata: implora di non sparare, finisce male

Il filmato si è diffuso rapidamente online, catturando l’attenzione per la sua intensa drammaticità. Nelle immagini, una poliziotta si trova sola nella sua auto di servizio quando un uomo, visibilmente alterato e a torso nudo, tenta di strapparle l’arma che lei aveva estratto vedendolo avvicinarsi. L’aggressore riesce a disarmarla, impossessandosi della pistola. La situazione precipita fino all’arrivo di un altro agente, che apre il fuoco più volte contro l’uomo, lasciandolo senza vita.

L’episodio è avvenuto a Fountain Valley, nella contea di Orange, in California. Le immagini, registrate dalla bodycam della poliziotta, catturano la sua voce terrorizzata che implora: “Ti prego, non spararmi!”. L’uomo, identificato come Osean McClintock, 26 anni, ignora gli ordini di un collega della poliziotta, che gli intima ripetutamente di posare l’arma. McClintock sale sull’auto di pattuglia, mentre la poliziotta si rifugia dietro un veicolo vicino. L’agente spara dieci colpi, e McClintock muore sul posto, come confermato dal dipartimento di polizia di Fountain Valley e dall’ufficio del procuratore distrettuale, che hanno avviato indagini sull’accaduto.



Qui il video andato in onda sui tg degli Stati Uniti

Nessun agente è rimasto ferito. La famiglia di McClintock ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese del funerale. Nel video, si vede l’uomo parlare in modo confuso con altri agenti prima di fuggire verso una stazione di servizio e una banca, fino a raggiungere un parcheggio dove si consuma la tragedia. L’identità della poliziotta non è stata rivelata, ma il suo grido disperato ha fatto il giro del mondo, diventando virale.