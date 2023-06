Suor Wilhelmina morta, il suo corpo... Il caso che sconvolge il Vaticano

01 giugno 2023 a

Miracolo a Kansas City. La gente che sta accorrendo al monastero delle suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli di Gower, non ha dubbi: si tratta di un evento miracoloso. Non potrebbe essere altrimenti: il corpo di Suor Wilhelmina Lancaster, la fondatrice afroamericana delle Sorelle Benedettine di Maria, morta nel maggio del 2019, all’età di 95 anni, è stato riesumato per caso dopo quattro anni, e non mostra alcun segno di decomposizione. "Suor Wilhelmina è una santa" sostengono i pellegrini che stanno invadendo Gower, una cittadina di appena 1800 abitanti. Arrivano anche dall'estero, soprattutto dal Canada e dal Messico. Le Sorelle Benedettine di Maria inizialmente hanno cercato di tenere segreta la notizia del corpo intatto della madre fondatrice, ma è stato inutile: lo scorso 18 maggio, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei defunti nella lotta in difesa della bandiera degli Stati Uniti, in 15mila hanno varcato la soglia della piccola cappella delle Benedettine di Maria, l’ordine fondato da Suor Wilhelmina nel 1995, a 70 anni.

"Suor Wilhelmina era stata rinchiusa in una semplice bara di legno e senza essere imbalsamata", ha raccontato una suora a Newsweek. Circa quattro anni, quando le benedettine hanno deciso di spostare il suo corpo all'interno della loro cappella del monastero, aspettandosi di trovare solo ossa, invece hanno portato alla luce la bara con il corpo apparentemente intatto. La salma era solo coperta da uno strato di muffa che era cresciuto a causa degli alti livelli di condensa all'interno della bara crepata. Nonostante l'umidità, poco del suo corpo e nulla del suo abito si è disintegrato durante i quattro anni. Sul caso ora indaga la diocesi di Kansan City, e si sta valutando l'ipotesi di un caso di incorruttibilità, che secondo la tradizione cattolica, indica un intervento divino che arresta o rallenta la decomposizione come segno di santità. A ogni modo è prematuro per parlare di processo di canonizzazione in quanto non sono trascorsi i 5 anni dalla morte della suora del Missouri.