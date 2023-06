Francia, "uomo col turbante" accoltella bimbi a caso in un parco: "3 rischiano la vita"

08 giugno 2023 a

Orrore in Francia: un uomo ha aggredito con un coltello diverse persone, tra cui dei bambini di età media di 3 anni, in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione francese sulle Alpi a poche decine di chilometri dal confine con l'Italia. L'aggressore è già stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto riferisce l'emittente francese Bfmtv, ci sarebbero 7 feriti, di cui 4 bambini, 2 in gravi condizioni, e 2 adulti, compreso lo stesso accoltellatore. Tre delle vittime sono in pericolo di vita.

L'aggressore è un siriano richiedente asilo, nato nel 1991. L'Eliseo ha fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron "segue la situazione" da vicino. Sul posto sono attesi la premier Elisabeth Borne e il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Stando alle informazioni del sito del quotidiano Le Parisien, la carta d'identità con l'identità siriana è stata trovata dalla polizia nelle tasche dell'aggressore. Il richiedente asilo non risulta né schedato né segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso. I testimoni dell'aggressione avevano riferito di "un uomo con un turbante". Per fermarlo, la polizia ha dovuto sparare colpendolo a più riprese, soprattutto alle gambe.