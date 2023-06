Annecy, il video choc: "Ecco il richiedente asilo che ha accoltellato i bambini"

08 giugno 2023 a

a

a

Un richiedente asilo siriano di 31 anni: è lui l'uomo che ha sconvolto la Francia aggredendo a coltellate un gruppo di bambini di età media di 3 anni in un parco di Annecy, nella regione dell'Alta Savoia a poche decine di chilometri dal confine con la Val d'Aosta. Il mediorientale è stato fermato dalla polizia con ripetuti colpi di pistola alle gambe. "L'uomo con il turbante", così lo hanno descritto i testimoni oculari, ha provocato 7 feriti e 3 dei sei bambini accoltellati sono in pericolo di vita. L'attentatore di Annecy, nato nel 1991, aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022, secondo quanto riferiscono fonti di Le Parisien, e nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione del 26 aprile 2023.

Damien Rieu, esponente politico lionese di Reconquête, il partito di destra fondato dal controverso giornalista e scrittore Éric Zemmour, ha pubblicato su Twitter un video che ritrae un uomo in un parco che si allontana con passo non concitato. Con due passanti che lo osservano e poi si avvicinano come per bloccarlo. In sottofondo, le urla strazianti di una donna. Secondo Rieu sarebbe proprio il siriano, che sta sfuggendo dal luogo dell'aggressione prima di venire fermato dalle forze dell'ordine. La sua apparente tranquillità ha indignato ulteriormente i commentatori, che per lui ora chiedono pene esemplari.

Vidéo du demandeur d’asile syrien a qui poignardé des enfants à #Annecy. pic.twitter.com/RlmTfFDyah — Damien Rieu (@DamienRieu) June 8, 2023

Lo stesso presidente francese Emmanuel Macron ha parlato su Twitter di "attacco di assoluta vigliaccheria. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati". Il capo dell'Eliseo "segue la situazione da vicino", mentre ad Annecy arriveranno la premier Elisabeth Borne e il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Il sindaco della cittadina François Astorg lo ha definito uno "spaventoso attacco. Tutti i miei pensieri alle vittime e alle famiglie".