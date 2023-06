Russia, Leopard 2 distrutto, duro colpo all'Ucraina: il video-choc

09 giugno 2023 a

Gli esperti ucraini hanno dovuto riconoscere malvolentieri che il video ripreso da un drone russo che mostra l’artiglieria che colpisce una colonna corazzata di Kiev è reale. È la prima volta da quando è iniziata la guerra che i russi riescono a distruggere un tank Leopard 2, considerato il carro armato più potente consegnato dagli alleati della Nato fino a questo momento. Tra l’altro c’era stata una grande campagna mediatica a favore della conseguenza dei Leopard 2, che sono diventati il simbolo della nuova fase del conflitto.

L’identificazione del tank distrutto è stata contestata da alcuni osservatori, ma gli esperti ucraini hanno messo che “purtroppo è proprio un Leopard 2 della versione A4” quello che è stato attaccato e distrutto dai russi. Negli scorsi mesi l’Ucraina era riuscita a ottenere l’invio dei carri armati Leopard 2, superando i tentennamenti della Germania, che ha spedito i suoi carri armati anche per via della forte pressione internazionale. Per molti osservatori questa è stata una scelta cruciale, dato che il modello in questione, di fabbricazione tedesca, ha un impatto più incisivo rispetto ad altri carri armati occidentali.

Il Leopard 2 è abbastanza efficiente per quanto riguarda la potenza di tiro: può sparare con un raggio piuttosto lungo, con diversi tipi di munizioni che possono essere scelte in base al bersaglio. Ha un’armatura molto avanzata, importante anche per l’equipaggio del carro armato: a livello psicologico è un aiuto sapere che il mezzo non andrà in fiamme a ogni colpo ricevuto.