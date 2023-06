Russia, ecco la trappola per i blindati Nato: la foto che stravolge la guerra

10 giugno 2023 a

Se è vero che la controffensiva ucraina è iniziata, è altrettanto vero che l'esercito russo resiste. Nella pianura di Zaporizhzhia per il secondo giorno di fila, le unità corazzate ucraine si sono lanciate contro le linee difensive di Mosca. Il grosso dei combattimenti, racconta Gianluca De Feo su Repubblica, avviene fino alle prime ore di luce, subito dopo l’alba. Poi le avanguardie di Kiev cercano di trincerarsi nel terreno conquistato e resistere alla reazione nemica. I tentativi di fare arrivare rinforzi a queste avanguardie inevitabilmente finiscono sotto i tiri dell’artiglieria russa, che ha inflitto perdite rilevanti. Un video mostra quattro cingolati e un tank esplodere nel giro di tre minuti.

Le immagini sono state riprese da un drone russo durante una fase drammatica della battaglia combattuta ieri. Si vede una colonna corazzata ucraina avanza attraverso i prati seguendo alcuni tank dotati di una pala di ruspa per aprire un varco tra le mine. Ma quando cominciano a piovere le cannonate, diversi blindati rompono la formazione per tentare di mettersi al sicuro. Invece finiscono sul terreno pieno di ordigni, che gli distruggono i cingoli. Gli ucraini perdono così un Leopard 2 versione A6 donato dalla Germania e quattro Ifv. La distruzione di quaranta blindati e quattro carri armati nella giornata di giovedì vantata da alcuni canali filorussi non pare improbabile.