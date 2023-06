Russia, sfondata la prima linea: ora Kiev fa tremare Mosca

10 giugno 2023 a

Secondo quanto riportano gli 007 inglesi nel loro consueto report per il ministero britannico della Difesa, "in alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea di difesa russa. In altri, i progressi ucraini sono stati più lenti". Nell'aggiornamento di intelligence, pubblicato su Twitter, si spiega che "nelle ultime 48 ore le truppe" di Kiev hanno svolto "operazioni significative" in diversi "settori dell'Ucraina orientale e meridionale".

Dall'altra parte, le performance russe "sono state contrastanti: alcune unità stanno probabilmente conducendo manovre di difesa, mentre altre si sono ritirate con disordine, mentre aumentano le notizie di vittime russe a causa del ritiro attraverso campi minati". L’aviazione russa, prosegue la Difesa britannica, "è stata insolitamente attiva sull'Ucraina meridionale. Tuttavia, non è chiaro se gli attacchi aerei tattici siano stati efficaci". Quello che si sa al momento è che tre persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite durante un attacco con droni nella regione di Odessa.

Intanto si parla di un attacco russo "durante le operazioni di evacuazione" nella zona di Kherson. "Le truppe russe hanno sparato di nuovo contro il centro regionale, di conseguenza, tre persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza minorenne", scrive su Telegram l’ufficio del procuratore generale della regione di Kherson, riferendosi a un bombardamento di venerdì pomeriggio. "Gli oggetti delle infrastrutture civili sono stati danneggiati. I pubblici ministeri, insieme agli investigatori della polizia, continuano ad adottare tutte le misure necessarie per documentare i crimini di guerra dell’esercito russo".