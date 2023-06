Berlusconi "liquidato": lo sfregio in Ucraina, sospetti sui servizi di Kiev

12 giugno 2023 a

a

a

Un orrore contro Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. Una foto dell'ex premier, scomparso oggi, lunedì 12 maggio, a 86 anni, e una sovrascritta in cirillico che recita: "Liquidato".

La porcheria è apparsa nelle pagine di Myrotvoretz, un sito considerato vicino ai servizi segreti dell'Ucraina, dove è stato pubblicato l'aggiornamento di una lista di proscrizione nella quale vengono resi pubblici nomi e dati di politici, giornalisti e personaggi pubblici di tutto il mondo che vengono considerati nemici di Kiev per un presunto appoggio a Vladimir Putin.

Insomma, i voti in aula e la linea ultra-atlantista non basta: Berlusconi "liquidato", esultano i servizi di Kiev, che attaccano il fondatore di Forza Italia per alcune sue frasi su Putin nel recente passato.

"Credo che nel bilancio di Gesù...": morte Berlusconi, le clamorose parole di Adriano Celentano

Già nel 2015, Silvio Berlusconi finì nel mirino degli ultra-nazionalisti ucraini a causa della sua visita insieme a Putin in Crimea, visita che interpretarono come una legittimazione dell'occupazione russa. In seguito a quella visita, Berlusconi fu dichiarato persona "non gradita" in Ucraina.