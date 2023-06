Harry e Meghan Markle: "Quando annunciano il divorzio", che fine fa il principe

15 giugno 2023 a

Il principe Harry e Meghan Markle sono dati in crisi da settimane, ma adesso è arrivata una conferma pesante da parte di Jennie Bond, esperta delle vicende riguardanti la famiglia reale. Quelle che sembravano solo voci rischiano di diventare realtà: Harry e Meghan sarebbero a un passo dal divorzio. “È solo questione di tempo, se non di giorni”, ha assicurato la Bond al magazine Ok. Inoltre l’esperta sostiene che Harry tornerà in Inghilterra una volta finito il matrimonio con la Markle.

“Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”, è la bomba lanciata dalla Bond. Sembrano quindi trovare fondamento le indiscrezioni che girano sui tabloid da settimane: si mormora che i duchi di Sussex facciano vita separata da qualche tempo, in attesa di chiudere il matrimonio con il divorzio. La Markle rimarrebbe negli Stati Uniti, mentre Harry farebbe ritorno a casa.

“Penso ci sia ancora buona volontà nei suoi confronti - ha aggiunto la Bond - o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. Ulteriori conferme sono arrivate da Paul Burrell, ex maggiordomo di lady Diana, secondo cui Harry verrebbe accolto a braccia aperte senza la moglie.