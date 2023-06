Tank russo carico di bombe? Un agguato terrificante: ecco le immagini

19 giugno 2023 a

Mentre l’Ucraina mantiene il “blackout informativo” sulla controffensiva lanciata lo scorso 8 giugno, dal campo di battaglia filtrano comunque alcuni video che danno conto di quanto sta accadendo. Sui social è infatti stato condiviso un filmato che mostra un vecchio tank russo T54/55 riempito di bombe e guidato da remoto verso una trincea ucraina nella zona di Marinka.

Il mezzo è però stato fermato da una mina, che ha permesso agli ucraini di passare al contrattacco e di centrarlo con un razzo che ha dato via a una gigantesca esplosione. Nel video si vede chiaramente l’onda d’urto della deflagrazione: secondo alcuni esperti il tank saltato in aria ha comunque avuto ripercussioni sulla postazione degli ucraini. Non è la prima volta che i russi mandano avanti un mezzo pieno di bombe: lo scorso febbraio era accaduto un episodio simile durante un attacco notturno.

Da parte sua l’Ucraina continua a mantenere il silenzio sulla controffensiva sia per ragioni di sicurezza nella conduzione delle operazioni, sia per evitare di dare qualsiasi tipo di informazione sull’avanzata. L’Occidente segue con interesse quanto sta accadendo, ma secondo Margo Grosberg, capo dell’intelligence estone, nei prossimi giorni potrebbe esserci una “pausa operativa”. “Non vedremo alcuna offensiva nella prossima settimana - ha dichiarato - l’iniziativa è ovviamente nelle mani delle forze armate ucraine”.