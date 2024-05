Kate Middleton, indiscrezione drammatica: "Hanno scelto Beatrice come sua sostituta"

13 maggio 2024 a

a

a

In questi giorni, dopo l'annuncio della battaglia di Kate Middleton contro il tumore, di fatto si sprecano i retroscena o le indiscrezioni sullo stato di salute della principessa del Galles. Ma adesso c'è un dettaglio riportato dal Daily Mail che potrebbe davvero cambiare la narrazione di questa triste vicenda. A quanto pare le voci delle ultime ore parlano della ricerca di una "sostituita" già da questa estate per presenziare nelle uscite pubbliche.

A quanto pare il profilo scelto dalla Royal Family è quello di Beatrice di York che potrebbe affiancare proprio il principe William negli impegni che vengono scanditi dal protocollo reale. Come riporta il Daily Mail, nei prossimi mesi, la figlia del principe Andrea prenderà parte al Trooping the Colour, un banchetto di Stato, il Garter Day, l'80° anniversario del D-Day (Sbarco in Normandia,ndr) e diverse feste in giardino che si terranno a Buckingham Palace. Tutti eventi a cui, solitamente, avrebbe partecipato Kate Middleton.

"Ci vorranno anni per rivedere Kate": le parole che preoccupano i sudditi

E questo dettaglio rivelato dai tabloid inglesi sta facendo piombare i sudditi di Sua Maestà nello sconforto. Di certo il recupero di Kate sarà lungo. Ma il messaggio che arriva da questa scelta di ricorrere a una "sostituta" non sparge serenità per le strade del Regno Unito. In tanti si chiedono quando tornerà Kate. E l'unica risposta arrivata prevede la presenza di Beatrice al posto della principessa. Lo scenario, di fatto, peggiore.