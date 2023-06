Orrore in trincea, il video-choc: massacro di soldati russi disarmati

20 giugno 2023 a

Le forze ucraine "hanno intensificato le operazioni lungo la linea del fronte e stanno facendo progressi costanti, ma devono affrontare un terreno difficile". A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza finale della riunione dei ministri della Difesa alleati a Bruxelles. Le truppe ucraine, devono affrontare anche le truppe russe in trincea e combattimenti feroci", ha concluso.

Ecco quindi in questo video pubblicato sul sito di Repubblica l'assalto delle forze speciali ucraine a una trincea russa durante la controffensiva filmato in presa diretta. Nel filmato si vede un incursore mentre uccide quattro nemici. "I primi tre soldati di Mosca sono disarmati: escono dai rifugi senza rendersi conto del pericolo e non sentono il rumore dei colpi attutito dai silenziatori. Poi inizia una caccia all’uomo nel dedalo di camminamenti, lanciando bombe a mano e ammazzando un quarto militare che imbraccia un kalashnikov", si legge sul sito. Un orribile massacro che ci riporta indietro nel tempo, alla prima guerra mondiale.

Qui il video della trincea / Immagini forti

Intanto, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov minaccia l'Occidente. "Se la Nato, per bocca di Stoltenberg, dichiara ancora una volta di essere contraria al congelamento del conflitto in Ucraina, allora vogliono combattere; beh, lasciateli combattere, siamo pronti per questo", ha detto il capo della diplomazia russa parlando alla stampa, secondo quanto riporta Ria Novosti.